Нідерландський хавбек не планує залишати "блаугранас".
Френкі де Йонг, Getty Images
20 лютого 2024, 20:59
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що центральний півзахисник Френкі де Йонг може залишити Барселону влітку, тоді як каталонський клуб наче готовий його відпустити за 100 мільйонів євро.
26-річний нідерландець прокоментував ці чутки щодо свого майбутнього.
"У пресі багато фейкових новин. Декому з вас має бути соромно, це має припинитися.
Люди придумали якісь цифри щодо моєї зарплати... Я дуже щасливий у Барсі та сподіваюся залишитися тут на багато років", — цитує слова Френкі видання Marca.
Нагадаємо, що угода Френкі де Йонга з Барселоною спливає влітку 2026 року. Повідомлялося, що ПСЖ готовий підписати нідерландського хавбека максимум за 60 мільйонів євро.