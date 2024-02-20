Іспанія

Нідерландський хавбек не планує залишати "блаугранас".

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що центральний півзахисник Френкі де Йонг може залишити Барселону влітку, тоді як каталонський клуб наче готовий його відпустити за 100 мільйонів євро.

26-річний нідерландець прокоментував ці чутки щодо свого майбутнього.

"У пресі багато фейкових новин. Декому з вас має бути соромно, це має припинитися.

Люди придумали якісь цифри щодо моєї зарплати... Я дуже щасливий у Барсі та сподіваюся залишитися тут на багато років", — цитує слова Френкі видання Marca.

Нагадаємо, що угода Френкі де Йонга з Барселоною спливає влітку 2026 року. Повідомлялося, що ПСЖ готовий підписати нідерландського хавбека максимум за 60 мільйонів євро.