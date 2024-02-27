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Останнім клубом японця є бельгійський Сент-Трюйден.

Бельгійський Сент-Трюйден на своєму офіційному сайті оголосив, що нинішній сезон стане останнім у кар'єрі для півзахисника Сіндзі Оказакі.

37-річний японець, якому у квітні буде 38 років, вирішив закінчити професійну кар'єру.

У нинішньому сезоні Оказакі часто потрапляв у лазарет, через що провів лише сім матчів, у яких забив один гол.

"Я вирішив завершити кар'єру в кінці цього сезону. Як футболіст я віддав усі сили, і як спортсмен я повинен прислухатися до свого тіла. Сьогодні я досягаю своїх фізичних меж. В останні тижні я зроблю все, щоб прийти у форму, щоб я міг внести свій внесок у команду та попрощатися на полі.

Я хотів відверто розповісти про це рішення всім, хто завжди мене підтримував. Саме тому я оголосив про своє рішення зараз. Я, звичайно, був би радий розповісти більше наприкінці сезону. До того часу я буду на 100% зосереджений на футболі", — сказав Оказакі.

Нагадаємо, Оказакі разом з Лестером став сенсаційним чемпіоном АПЛ у сезоні-2015/16. Також він виступав за Сімідзу, Штутгарт, Майнц, Уеску та Картахену.

Крім цього, Сіндзі провів 119 матчів у складі збірної Японії, де забив 50 голів та віддав 12 гольових передач.