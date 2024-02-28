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Ім'я постійного керманича назвуть на початку квітня.

Ексгравець Манчестер Юнайтед і Сандерленда Джон О'Ши тимчасово очолив збірну Ірландії, передає офіційний сайт Футбольної асоціації країни.

Ірландець відповідатиме за свою національну команду протягом двох березневих товариських матчів. На них чекають зустрічі з Бельгією (23 березня) і Швейцарією (26 березня).

Асистент головного тренера Крістал Пелес Патрік Маккарті допомагатиме О'Ши під час згаданих поєдинків. На початок квітня заплановано оголошення нового головного тренера збірної Ірландії.

Джон О'Ши, будучи футболістом, провів 118 матчів за свою національну команду (3-тє місце в історичному рейтингу). Деякий час, із жовтня 2023 року до січня 2024-го, він був асистентом головних тренерів Бірмінгем Сіті.