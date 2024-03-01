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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 лютого 2024 року.

Завершилася 736 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- росія вивела з Білорусі до 12 тисяч військових: там немає контингенту для повторного вторгнення з півночі – ДПСУ.

- Окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткові грошові винагороди — Міноборони. Низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати. Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйонів гривень.

- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив, що країна може запровадити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з рф за прикладом Латвії.

- Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки за допомогою них можна здійснювати удари по Москві — Tagesschau з посиланням на канцлера ФРН.

- Польща працюватиме над ембарго на агропродукцію з росії й Білорусі — прем'єр Польщі після зустрічі з фермерами.

- Як тільки уряд отримає фінансування, перейдемо до питання про ухвалення допомоги Україні — спікер Палати представників Джонсон для видання "Голос Америки". Раніше він блокував розгляд пакету допомоги Україні через «першочергове» бажання вирішення проблем з південним кордоном США.

- Українські хакери атакували найбільший інтернет-портал у росії "Mail.гu" – Мінцифра. Завдяки атакам безоплатний сервіс електронної пошти зупинився та користувачі, які перебувають поза територією рф, а також частина внутрішніх абонентів, втратили доступ до своїх облікових записів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони України відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони України відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 38 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку сили оборони відбили 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

За попередньою інформацією втрати ворога внаслідок удару: 19 — загиблих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 — поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

На початку цієї доби підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та ще по іншій важливій цілі противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати противника склали 1150 російських загарбників, 23 танки, 44 бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, 2 засоби протиповітряної оборони, 15 дрони оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів сьогодні нараду щодо європейського напрямку – наших відносин з Євросоюзом, – щодо завдань на цей рік і загалом по інтеграції та конкретно по відносинах із сусідами в Євросоюзі.

Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів.

І цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу: ще навесні можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами.

Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятись – вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свобода всіх інших. Така реальність.

Маємо захищатись. І можемо захиститись. Мусимо досягти наших спільних цілей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!