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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 березня 2024 року.

Завершилася 743 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

- На даний момент, у законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів" — керування транспортними засобами. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони.

- Норвегія також виділила 153 мільйонів на чеську ініціативу закупівлі артснарядів для України — прес-служба уряду.

- Британія профінансує понад 10 тисяч дронів для України загальною сумою більше 325 мільйонів фунтів, — міністр оборони Британії у Києві.

- Демократи Палати представників США ініціювали розслідування проти SpaceX щодо використання Starlink росіянами в Україні — The Washington Post. Демократи надіслали листа SpaceX, щоб компанія розʼяснила, чи запобігла та незаконним купівлям терміналів Starlink, оскільки це може порушувати санкції США і правила експортного контролю. Вони звернуться з цього приводу і до Пентагону.

- Швеція офіційно приєдналася до НАТО та стала 32-им членом Альянсу — відповідний протокол опублікували на сайті Держдепу США.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів: Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 безуспішних атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив на цьому напрямку безуспішну атаку на позиції українських військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів, та 4 артилерійських засобах противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 1160 російських окупантів, 17 танків, 51 бойова броньована машина, 42 артилерійські системи, реактивна система залпового вогню, 42 дрони оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 53 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Є сьогодні кілька указів, про які варто сказати. Підписав два укази про відзначення державними нагородами наших воїнів – іще 520 військовослужбовців Збройних Сил. Кожен і кожна заслуговують на нашу вдячність і повагу. І сьогодні ж є указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення.

Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть направлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони… Вдячний кожному".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!