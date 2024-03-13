Став відомим склад команди на ці зустрічі.
Збірна Швеції - Getty Images
13 березня 2024, 15:35
Збірна Швеції оголосила заявку на товариські матчі у березні - повідомляє офіційний Twitter команди.
Повний склад виглядає так:
Воротарі: Віктор Йоханссон, Крістоффер Нордфельдт, Робін Ольсен
Захисники: Людвіг Аугустінссон, Екдаль Яльмар, Габріель Гудмундссон, Ісаак Гієн, Еміль Гольм, Еміль Крафт, Віктор Лінделеф, Карл Старфельт, Лінус Егнелль
Півзахисники: Єнс Каюсте, Антоні Еланга, Еміль Форсберг, Самуель Густафсон, Єспер Карлстрьом, Деян Кулусевські, Уго Ларссон, Густаф Нільссон, Сімон Ольссон, Якоб Ондрейка, Антон Салетрос, Маттіас Сванберг
Форварди: Віктор Дьокереш, Александер Ісак
Наступні матчі під керівництвом Йона-Даль Томассона збірна Швеції зіграє з Португалією і Албанією 21 та 26 березня.