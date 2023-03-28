Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 27 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Швеції у матчі другого туру відбіркового етапу Євро-2024 на своєму полі впевнено обіграла Азербайджан (5:0).

Перемогу шведам принесли забиті м'ячі у виконанні Форсберга, Дькереша, Карлссона, Еланги та Мустафазаде, який зрізав м'яч у свої ворота.

Для Швеції це перша перемога у відборі Євро-2024 після поразки від Бельгії (0:3), а Азербайджан має дві поразки поспіль після невдачі у грі з Австрією (1:4).

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Швеція — Азербайджан в рамках відбору на Євро-2024:

Швеція — Азербайджан 5:0

Голи: Форсберг, 38, Мустафазаде, 65 (автогол), Дькереш, 79, Карлссон, 88, Еланга, 89.

Швеція: Ольсен, Гудмундссон, Екдаль (Гін, 46), Ліндельоф, Вальквіст, Форсберг (Карлстрьом, 71), Сванберг, Густафсон, Кулушевський (Карлссон, 82), Ісак (Классон, 71), Дькереш (Еланга, 87).

Азербайджан: Балаєв, Кривоцюк, Мустафазаде, Хагверді (Гусейнов, 73), Джафаргулієв (Алескеров, 73), Ісаєв (Гурбанли, 82), Рішард, Махмудов, Байрамов, Шейдаєв, Дадашов.

Попередження: Дькереш — Джафаргулієв, Ісаєв.