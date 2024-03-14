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Бельгійці впевнено вийшли на Євро-2024.

Федерація футболу Бельгії продовжила контракт з головним тренером національної збірної Доменіко Тедеско. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Зазначається, що нова угода діятиме до літа 2026 року. Попередня угода німецько-італійського фахівця була розрахована до кінця чемпіонату Європи-2024.

Завдяки Тедеско збірна Бельгії виграла групу F у відборі до Євро-2024, не програвши жодного разу. На Євро-2024 "червоні дияволи" потрапили до квартету Е з командами Словаччини, Румунії та переможцем каліфікаційного шляху B (Боснія та Герцеговина/Україна — Ізраїль/Ісландія).