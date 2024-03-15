Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги Європи.
Ліга Європи, Getty Images
15 березня 2024, 19:55
Сьогодні, 15 березня, у Ньйоні, Швейцарія, відбулася церемонія жеребкування наступних стадій Ліги Європи УЄФА-2023/24. За її підсумками були визначені чвертьфінальні та потенційні півфінальні пари.
Мілан проти Роми, Ліверпуль — Аталанта:
cтали відомі усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи
Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги Європи:
Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 22 травня на Авіва Стедіум у Дубліні, Ірландія.