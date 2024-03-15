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Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги Європи.

Сьогодні, 15 березня, у Ньйоні, Швейцарія, відбулася церемонія жеребкування наступних стадій Ліги Європи УЄФА-2023/24. За її підсумками були визначені чвертьфінальні та потенційні півфінальні пари.

Мілан проти Роми, Ліверпуль — Аталанта:

cтали відомі усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи

Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги Європи:

Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 22 травня на Авіва Стедіум у Дубліні, Ірландія.