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Завершився центральний поєдинок 24 туру чемпіонату Саудівської Аравії.

У рамках двадцять четвертого туру чемпіонату Саудівської Аравії-2023/24 Аль-Ахлі приймав Ан-Наср.

Гості могли відкрити рахунок ближче до завершення першої половини зустрічі, але гол Роналду було скасовано через положення поза грою. У другому таймі Фірміно міг вивести господарів поля вперед, але і його гол не зарахували через офсайд.

З цих двох гравців все ж відзначитися результативним ударом вдалося португальському нападнику Ан-Насра — Кріштіану реалізував пенальті, призначений після фолу Ібаньєса на Аль-Наджеї. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу колективу Луїша Каштру.

Зазначимо, що для Кріштіану Роналду цей гол був 23-м у 22 матчах поточного сезону чемпіонату Саудівської Аравії. Зараз 39-річний португалець є найкращим бомбардиром турніру. На його рахунку також є 9 асистів.

Огляд матчу:

Аль-Ахлі — Ан-Наср 0:1

Гол: Роналду, 68 (пен.)

На 42-й хвилині гол Роналду було скасовано через офсайд

На 57-й хвилині гол Фірміно було скасовано через офсайд

Аль-Ахлі: Менді — Мажраші (Асірі, 90+1), Ібаньєс, Деміраль, Саад Балобаїд (Аль-Аммар, 78) — Кессьє, Аль-Асмарі (Аль-Джохані, 63) — Марез, Фірміно, Сен-Максімен (Аль-Набіт, 78) — Аль-Бурайкан (Аль-Рашіді, 90+2)

Ан-Наср: Оспіна — Ях'я (Аль-Бушаль, 90+1), Ладжамі (Аль-Фатіль, 72), Лапорт, Теллес — Брозович, Отавіу — Мане, Аль-Наджеї, Гаріб (Аль-Хассан, 89) — Роналду

Попередження: Ібаньєс, Кессьє — Отавіу, Лапорт

Станом на зараз, команди продовжують утримувати друге і третє місця турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, які гарантують їм участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів АФК.