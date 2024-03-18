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Нападник "червоних" не допоможе своїй збірній через пошкодження.

Нападник англійського Ліверпуля Дарвін Нуньєс не зіграє за національну збірну Уругваю у березні. Про це повідомляє Talksport.

Повідомляється, що 24-річний форвард поскаржився на проблеми із задньою поверхнею стегна. Він обговорив ситуацію з головним тренером збірної Уругваю Марсело Б'єлсою, і той вирішив виключити футболіста зі складу на березневі матчі.

Цього сезону Дарвін Нуньєс відіграв за Ліверпуль 42 матчі, забив 17 голів та віддав 14 результативних передач.

23-го березня збірна Уругваю зіграє зі збірною Басконії, а 26-го підопічні Б'єлси проведуть контрольний матч з національною командою Кот-д'Івуар.