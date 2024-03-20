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Колектив Дмитра Михайленка впорався з Північною Македонією.

У рамках еліт-раунду відбору до Євро-2024 серед команд U-19 збірна Північної Македонії приймала збірну України.

"Синьо-жовті" встигли відкрити рахунок у матчі ще до завершення першого тайму — відзначився Кревсун. По перерві Пономаренку вдалося збільшити перевагу колективу Дмитра Михайленка. Відповісти бодай чимось македонці так і не зуміли, дограючи поєдинок у меншості.

Північна Македонія (U-19) — Україна (U-19) 0:2

Голи: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

Північна Македонія (U-19): Якімов, Арізанкоський (Серафімов, 67), Мельїчі, Стоїлевський, Джеков, Алії (Ніколовський, 61), Зенделовський, Гьоргієвський, Каба (Нухія, 67), Каноський (Данєв, 61), Назіфі

Україна (U-19): Крапивцов, Дрозд, Мельниченко, Михавко, Огарков, Гаджиєв (Цуканов, 65), Ващенко, Кревсун (Баденко, 87), Синчук (Шевченко, 79), Пономаренко (Дубровний, 79), Тутєров (Маткевич, 65)

Попередження: Джеков, Алії, Нухія, Ніколовський — Синчук, Пономаренко, Огарков, Михавко

Вилучення: Мельїчі, 75

У наступному турі, що відбудеться 23 березня, на українців чекає зустріч із латвійцями. Турнірна таблиця групи: