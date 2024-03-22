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Завершився товариський матч національних збірних.

Нідерланди впевнено виграли у Шотландії в товариському матчі. В першому таймі рахунок відкрив Тіджані Рейндерс, а в другому таймі вдалося забити ще тричі.

В Коді Гакпо вийшло два асисти у матчі. Також відмітилися гравці, що вийшли на заміни, Вут Веггорст та Доніелл Мален.

Нідерланди — Шотландія 4:0

Голи: Рейндерс, 40, Вейналдум, 72, Веггорст, 84, Мален, 86

Нідерланди: Флеккен — Фрімпонг (Дюмфріс, 62), Геертрейда, ван Дейк, Аке — Віффер (Верман, 62), Вейналдум (Копмайнерс, 82), Рейндерс — Сімонс (Мален, 77), Депай (Веггорст, 77), Гакпо (Блінд, 82)

Шотландія: Ганн — Портеус, Хендрі, Тірні (Суттар, 68) — Паттерсон, Гілмор (Фергюсон, 68), Мактоміней, Робертсон (Ралстон, 74) — Макгінн (Маклін, 85), Крісті (Армстронг, 74) — Шенкленд (Адамс, 68)

Попередження: Депай — Мактоміней, Макгінн