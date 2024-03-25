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Наставник дав свій коментар.

Дідьє Дешам висловив невдоволення грою Вільяма Саліба.

"Він проводить хороший сезон, але при цьому робить речі, які мені не дуже подобаються.

У збірній Франції у нього обмежений ігровий час. Коли він грає, виходить не завжди добре.

Ієрархія зараз не сприяє йому, але він у команді. Дайо Упамекано отримує ігровий час, у Вільяма його менше", — сказав головний тренер збірної Франції.

У поточному сезоні Саліба провів 28 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи і 1 асист.