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Півзахисник проводить ювілейний поєдинок у складі своєї національної команди.

Опорний півзахисник Арсеналу Деклан Райс буде капітаном збірної Англії у товариському матчі проти збірної Бельгії.

Таким чином, 25-річний гравець стане першим із 2005 року (Сол Кемпбелл, проти США) гравцем лондонців, якому вдасться вийти у стартовому складі "Трьох Левів" в якості капітана, передає OptaJoe.

Також повідомляється, що Райс стане першим із 2000 року (Тоні Адамс, проти Німеччини) представником Арсеналу в основі збірної Англії з капітанською пов'язкою на Вемблі Стедіум.

За даними transfermarkt, сьогоднішній поєдинок буде для півзахисника 50-м у складі своєї національної команди.

Товариський матч Англія — Бельгія розпочнеться о 21:45 за київським часом.