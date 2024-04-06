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Враховуючи активну роботу на грузинському ринку донецького Шахтаря, не здивуємося, якщо Вахтанг врешті решт опиниться в Україні.

Нападник Динамо Тбілісі Вахтанг Салія привернув до себе увагу відразу кількох європейських топ-клубів. Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією джерела, лідерами в гонці за 16-річним вундеркіндом є лондонський Арсенал та Манчестер Сіті. Також за звитягами юного грузина стежать німецькі та італійські гранди.

Наразі у Салії офіційно немає агента тому, що футболісту ще не виповнилося 18 років, але не виключено, що його справами буде займатися Мамука Джугелі, який представляє інтереси вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії через його величезний вплив на внутрішній футбольний ринок Грузії.

Цього сезону Вахтанг Салія дебютував у дорослому футболі і встиг вже відіграти за Динамо Тбілісі шість матчів, забити два голи та віддати дві результативні передачі.