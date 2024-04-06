Інше

Що ж будуть робити в Маямі, коли зірковий аргентинець залишить команду?

Власник Інтер Маямі Хорхе Мас висловився щодо важливості аргентинського нападника Ліонеля Мессі для проєкту клуба з МЛС. Цитує американського мільярдера Forbes.

"Ми розуміємо, які можливості відкриваються перед нами через наявність Мессі в клубі. Але потрібно переконатися, що ми збережемо вболівальників, незалежно від того, є Мессі в клубі чи ні.

Ліонель дуже важлива для нас постать і не тільки для клубу, але й для всього світового футболу. Сподіваюся, що він з нами надовго. Але треба розуміти, що ця історія не вічна", — сказав Мас.

Діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до 31 грудня 2025 року з зарплатнею 12 млн. доларів на рік.

Нагадаємо, Ліонель Мессі приєднався до Інтер Маямі минулого літа на правах вільного агента. За цей період аргентинський нападник взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився 16 голами і 7 результативними передачами.