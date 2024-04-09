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Португалець повів себе неспортивно.

Відбувся півфінал Суперкубка Саудівської Аравії, під час якого зустрічалися Аль-Хіляль і Ан-Наср.

На 86-й хвилині нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду отримав пряму червону картку. Після вилучення португалець кинув капітанську пов'язку в бік партнера.

Йдучи з поля футболіст аплодував судді та закликав уболівальників робити те саме.

У підсумку, поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь Аль-Хіляля: за господарів забивали Аль-Давсарі та Малком, а за гостей — Мане.