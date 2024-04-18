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Лондонський Арсенал не впорався з кваліфікацією.

Напередодні лондонський Арсенал мінімально поступився мюнхенській Баварії в гостьовій частині дуелі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та залишив розіграш плей-оф.

Баварія — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Ця прикра невдача колективу Мікеля Артети також мала наслідки й у контексті планів "канонірів" на літнє міжсезоння в 2025 році.

Річ у тім, що з 15 червня по 13 липня 2025 року в США відбуватиметься Клубний чемпіонат світу, у якому вперше братимуть участь одразу 32 клуби з різних куточків планети.

Для Європи було виокремлено лише 12 місць, серед яких 4 перепустки залишили за собою останні переможці Ліги чемпіонів УЄФА, а ще 8 клубів мали відібратись за найкращим рейтингом у таблиці коефіцієнтів.

Перед заключним днем чвертьфіналів Ліги чемпіонів УЄФА залишалось лише одне вакантне місце для представників Старого Світу та одразу два претенденти на нього — лондонський Арсенал та австрійський РБ Зальцбург.

І оскільки Арсенал виграти свою дуель у Баварії так і не зумів, то через рік до США поїдуть саме "червоні бики".

Манчестер Сіті, Челсі, Реал, Атлетіко, Баварія, Боруссія Дортмунд, ПСЖ, Інтер, Ювентус, Бенфіка та Порту складуть їм компанію.