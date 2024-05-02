Аргентинський півзахисник Ерік Ламела перебуває в пошуку нового клубу. 
Як повідомляє портал Todofichajes, у 32-річного футболіста поки немає конкретних пропозицій. Аргентинець перебуває у статусі вільного агента з літа минулого року. 
Його останнім місцем роботи була іспанська Севілья. 
Серед можливих варіантів продовження кар'єри Еріка називаються МЛС і Саудівська Аравія. Також не виключено, що досвідчений півзахисник може повернутися в Аргентину.
У минулому розіграші Ла Ліги Ламела провів 12 поєдинків, у яких відзначився двома забитими м'ячами та отримав три жовті картки.  