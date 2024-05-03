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"Синьо-жовтим" протистоятимуть Нідерланди, Словенія і Казахстан.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбірного раунду чемпіонату Європи-2025 у Румунії серед національних команд U-19.

За підсумками цієї стадії 27 збірних вийдуть до елітного раунду, в якому наступної весни визначатимуться вісім учасників фінальної стадії (разом із господарем турніру).

Збірна України U-19 опинилася у Групі 1 з Нідерландами, Словенією і Казахстаном. За винятком згоди всіх команд квартету зіграти в інші дати, міні-турніри мають пройти у рамках одного з наступних вікон міжнародного календаря матчів ФІФА: 2-10 вересня, 7-15 жовтня, 11-19 листопада.

Два перших місця кожної з відбіркових груп та найкраща з третіх команд (за результатами матчів проти лідерів своїх квартетів) приєднаються до Португалії в елітному раунді, яка опинилася там в якості першого номеру таблиці коефіцієнтів.