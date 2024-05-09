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Для 126-річної команди це вже третя звитяга у даному турнірі.

У рамках фіналу Кубка Бельгії-2023/24 Юніон Сент-Жилуаз зустрівся з Антверпеном на Кінг Бодуен Стедіум у Брюсселі.

Номінальні господарі встигли відкрити рахунок ще у першому таймі — у компенсований до нього час відзначився захисник Кокі Матіда. У другій половині поєдинку колектив Александера Блессіна зумів втримати бажаний результат, здобувши підсумкову перемогу в турнірі.

Юніон Сент-Жилуаз — Антверпен 1:0

Гол: Матіда, 45+1

Юніон Сент-Жилуаз: Моріс — Мак Аллістер, Берджесс, Матіда — Кастро-Монтес, Расмуссен (Садікі, 84), Вангаутте, Пуертас, Лапуссен (Сайкс, 81) — Амура (Амані, 90+6), Нільссон (Родрігес, 81)

Антверпен: Ламменс — де Лат (Батай, 73), ван ден Босх, Альдервейрельд, Вейндал (Кулібалі, 86) — Кейта, Матазо (Юсуф, 73) — Керк (Еджуке, 73), Еккеленкамп (Іленіхена, 86), Баліквіша — Янссен

Попередження: Амура, Берджесс, Кастро-Монтес, Моріс — Матазо, Янссен, ван ден Босх

Зазначимо, що для Юніона це третя звитяга у Кубку Бельгії. Востаннє команда вигравала цей трофей ще у сезоні-1913/14, а вперше — кампанією раніше. Найбільшу кількість подібних титулів має Брюгге (11).

Юніон Сент-Жилуаз також продовжує боротьбу за чемпіонство, на 3 очки відстаючи від лідируючого Брюгге за 3 тури до завершення сезону. У понеділок, 13 травня, команди зустрінуться на Ян Брейдел Стедіум.