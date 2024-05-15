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Для клубу з Глазго це 54-й подібний титул.

У рамках тридцять сьомого туру шотландської Прем'єр-ліги-2023/24 Селтік розгромно здолав Кілмарнок на виїзді (5:0), гарантувавши собі чемпіонство.

Під керівництвом Брендана Роджерса команда виграла чемпіонат Шотландії вже втретє (2016/17-2017/18). Для Селтіка це третя поспіль підсумкова звитяга в турнірі. На рахунку клубу тепер 54 подібних титули. Більше перемог має лише Рейнджерс, а саме 55.

Таким чином, Селтік гарантував собі участь в основній частині Ліги чемпіонів-2024/25, тоді як їхній заклятий ворог почне свої виступи з третього відбіркового раунду турніру.

В останньому, 38 турі чемпіонату Шотландії Селтік прийматиме Сент-Міррен (18 травня). У суботу, 25 травня, колектив Брендана Роджерса зустрінеться з Рейнджерс у фіналі Кубка країни.