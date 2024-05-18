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Наприкінці травня команда може почати навчально-тренувальний збір.

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань визначився з переліком гравців, які братимуть участь у міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції, передає офіційний сайт УАФ.

Збірна України U-23 у період із 30 травня до початку турніру проведе навчально-тренувальний збір.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко (обидва — Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Олександр Мартинюк, Даніл Скорко (обидва — Олександрія), Олексій Сич, Роман Дідик, Богдан Слюбик, Віталій Роман (усі — Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Желізко, Максим Хлань (обидва — Лехія), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва — Дніпро-1), Назар Волошин (Динамо), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв (обидва — Олександрія), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва — Рух), Максим Брагару (Чорноморець).

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Іван Нестеренко (Ворскла), Артем Смоляков (Полісся), Максим Дячук, Матвій Пономаренко (обидва — Динамо), Артем Шулянський (Олександрія), Микола Кухаревич (Свонсі).

На першому етапі турніру у Франції підопічні Руслана Ротаня протистоятимуть Індонезії, Італії, Панамі та Японії.

Розклад матчів

04.06. 19:00 Індонезія – Україна

06.06. 16:00 Україна – Італія

08.06. 18:30 Україна – Панама

10.06. 15:30 Україна – Японія

Друга група турніру складається з Кот-д'Івуару, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії та Франції.

Поєдинки плей-оф за 5-те, 7-ме і 9-те місця відбудуться 14 червня. Матч за 3-тє місце і фінал — 16 червня.