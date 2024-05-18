Наприкінці травня команда може почати навчально-тренувальний збір.
Руслан Ротань, фото УАФ
18 травня 2024, 19:29
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань визначився з переліком гравців, які братимуть участь у міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції, передає офіційний сайт УАФ.
Збірна України U-23 у період із 30 травня до початку турніру проведе навчально-тренувальний збір.
Склад олімпійської збірної України
Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Георгій Єрмаков (Олександрія).
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко (обидва — Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Олександр Мартинюк, Даніл Скорко (обидва — Олександрія), Олексій Сич, Роман Дідик, Богдан Слюбик, Віталій Роман (усі — Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).
Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Желізко, Максим Хлань (обидва — Лехія), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва — Дніпро-1), Назар Волошин (Динамо), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв (обидва — Олександрія), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва — Рух), Максим Брагару (Чорноморець).
Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь), Данило Сікан (Шахтар).
Резервний список: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Іван Нестеренко (Ворскла), Артем Смоляков (Полісся), Максим Дячук, Матвій Пономаренко (обидва — Динамо), Артем Шулянський (Олександрія), Микола Кухаревич (Свонсі).
На першому етапі турніру у Франції підопічні Руслана Ротаня протистоятимуть Індонезії, Італії, Панамі та Японії.
Розклад матчів
04.06. 19:00 Індонезія – Україна
06.06. 16:00 Україна – Італія
08.06. 18:30 Україна – Панама
10.06. 15:30 Україна – Японія
Друга група турніру складається з Кот-д'Івуару, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії та Франції.
Поєдинки плей-оф за 5-те, 7-ме і 9-те місця відбудуться 14 червня. Матч за 3-тє місце і фінал — 16 червня.