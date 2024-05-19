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Дивіться відео найкращих моментів матчу МЛС, що відбувся 19 травня 2024 року.

У матчі регулярного чемпіонату МЛС Інтер Маямі приймав Ді Сі Юнайтед.

Ветерани Барселони Мессі, Суарес, Бускет і Альба вийшли з перших хвилин, а от наш Сергій Кривцов з'явився на полі у другому таймі.

Маямі виграв з мінімальним рахунком 1:0 та залишився на вершині турнірної таблиці. Вирішальний гол на рахунку Кампана.

Огляд матчу:

Інтер Маямі — Ді Сі Юнайтед 1:0

Гол: Кампана, 90+4