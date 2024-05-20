Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-17 у рамках групи A, у якому зіграють Сербія та Україна.
фото УАФ
20 травня 2024, 17:09
Збірні Сербії та України серед юнаків віком до 17 років розпочнуть виступи на чемпіонат Європи-2024 на Кіпрі в рамках квартету A в місті Паралімні на полі стадіону Тасос Марку.
Сербія U-17: Йованович — Бубанья, Роганович, Мілосавльєвич, Стоянович — Костич, Макевич, Васілич — Костов, Цветкович, Младенович.
Запасні: Чарапич, Премович, Джорджевич, Дам’янович, Чірич.
Запасні: Петренко, Рибак, Сорока, Вакулюк, Данковський, Баршак, Денисов, Попов, Редушко.
Україна U-17: Макаренко — Шелекета, Третяк, Дігтярь, Стрільчук — Люсін, Драган, Оліченко — Богданов, Степанов, Бондар.
Гра Сербія U-17 — Україна U-17 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.