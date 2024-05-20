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Збірна України U-17 оголосила стартовий склад на перший матч чемпіонату Європи-2024

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-17 у рамках групи A, у якому зіграють Сербія та Україна.

фото УАФ