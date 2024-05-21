Дивіться відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 20 травня 2024 року.
УАФ
21 травня 2024, 07:59
У стартовому матчі групового етапу Євро-2024 (U-17) збірна України мінімально поступилася Сербії з рахунком 0:1.
Єдиний і переможний гол був забитий у дебюті зустрічі, коли на другій хвилині у воротах "синьо-жовтих" відзначився Макевич.
Свій наступний матч команда Юрія Мороза проведе проти Чехії. Гра відбудеться 23 травня о 18:00 за Києвом.
Огляд матчу:
Сербія U-17 — Україна U-17 1:0
Гол: Макевич, 2.
Сербія U-17: Йованович — Бубанья, Роганович, Мілосавльєвич, Стоянович — Костич (Дам’янович, 67), Макевич, Васілич — Костов, Цветкович (Премович, 86), Младенович (Джорджевич, 71).
Україна U-17: Макаренко — Шелекета, Третяк, Дігтярь, Стрільчук — Люсін (Редушко, 46), Драган (Сорока, 46), Оличенко (Вакулюк, 64) — Богданов (Попов, 77), Степанов, Бондар (Денисов, 64).
Попередження: Бубанья, Младенович, Мілославльєвич, Костов — Редушко, Стрільчук.