Інше

Угода з 52-річним фахівцем розрахована до літа 2026 року.

Колишній головний тренер Селтіка Ніл Леннон очолив бухарестський Рапід, повідомляє прес-служба румунського клубу.

Угода з 52-річним фахівцем із Північної Ірландії розрахована до літа 2026 року. На своїй посаді Ніл змінив Крістіано Бергорді, якого було звільнено у квітні цього року.

Останнім клубом Леннона була Омонія, де він працював з березня до жовтня 2022 року. Також він працював із Селтіком, Болтоном та Хіберніаном.

За підсумками сезону Рапід набрав 32 очки у десяти матчах чемпіонської групи чемпіонату Румунії, що принесло команді шосте місце.