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Екскерманич Шахтаря і Динамо може стати віцепрезидентом румунського клубу.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря і київського Динамо Мірча Луческу може отримати посаду віцепрезидента бухарестського Рапіда, передає портал Sporx.

У разі призначення, румунський спеціаліст не тільки виконуватиме роль віцепрезидента, але і буде консультантом нового головного тренера Рапіда Ніла Леннона.

"Клуб буде більше допомагати Леннону в новому сезоні. Я хотів би особливо подякувати Мірчі Луческу. Ми продовжуватимемо інвестувати в інфраструктуру, враховуючи оцінки, які зробили з ним. Ми повністю реформуємо такі питання, як харчування, і, звичайно, продовжимо інвестувати в цінних гравців із менталітетом переможців", — заявив президент клубу Дан Шуку.

Рапід у сезоні-2023/24 посів шосту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Румунії. Леннон очолив команду вчора, 21 травня. Раніше 52-річний спеціаліст із Північної Ірландії був головним тренером нікосійської Омонії (березень-жовтень 2022 року). Він найбільш відомий своєю роботою в Селтіку, з яким виграв 5 чемпіонатів Шотландії, 4 Кубки країни та один Кубок шотландської ліги.

Луческу в листопаді 2023 року залишив київське Динамо, яке очолював із липня 2020 року.