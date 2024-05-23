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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-17 у рамках групи A, у якому зіграють Україна та Чехія.

Збірні України та Чехії серед юнаків віком до 17 років у другому турі чемпіонату Європи-2024 зіграють поміж собою в місті Паралімні на Кіпрі, на полі стадіону Тасос Марке.

Юрій Мороз, після поразки від Сербії (0:1), залучив до стартового складу Редушка та Сороку до центрального трикутника, тоді як Денисов зіграє праворуч в атаці.

Їржи Жилак, на тлі розгрому Кіпру (5:0), використав із перших хвилин Ржехачека та Крпалека в лінії оборони, тоді як у опорній зоні гратимуть Слончик та Панош, а Шванцара, Мудри, Пенкса та Квачек утворять повністю нову лінію атаки.

Україна U-17: Макаренко — Шелекета, Третяк, Дігтярь, Стрільчук — Редушко, Сорока, Оличенко — Денисов, Степанов, Богданов.

Запасні: Петренко, Рибак, Вакулюк, Драган, Данковський, Бондар, Люсін, Баршак, Попов.



Чехія U-17: Обдржалек — Ржехачек, Крпалек, Мичек, Колисек — Слончик, Панош — Шванцара, Мурди, Пенкса — Квачек.

Запасні: Шилгави, Беран, Сігль, Наскос, Сосна, Чижек, Нехватал, Белжик, Коларжик.



Гра Україна U-17 — Чехія U-17 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.