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Перші матчі стадії плей-оф відбудуться 29 та 30 травня.

Вчора, 27 травня, відбулися заключні матчі останнього туру групового етапу юнацького чемпіонату Європи (U-17).

У плей-оф вийшли збірні Чехії, Данії, Австрії, Сербії, Італії, Англії, Португалії та Польщі.

Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 29 та 30 травня.

1/4 фіналу Євро-2024:

Середа, 29 травня

Чехія — Данія

Австрія – Сербія

Четвер, 30 травня

Італія — Англія

Португалія – Польща

У першому півфіналі переможець пари Чехія – Данія зіграє проти Італії чи Англії, а у другому сильніший у матчі Австрія – Сербія зустрінеться з переможцем пари Португалія – Польща.

Півфінали Євро-2024 відбудуться у неділю, 2 червня. Дата фінального матчу – 5 червня.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти у плей-оф, посівши третє місце в групі А, набравши лише три очки.