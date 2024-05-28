Перші матчі стадії плей-оф відбудуться 29 та 30 травня.
Гравці збірної Португалії, Getty Images
28 травня 2024, 07:20
Вчора, 27 травня, відбулися заключні матчі останнього туру групового етапу юнацького чемпіонату Європи (U-17).
У плей-оф вийшли збірні Чехії, Данії, Австрії, Сербії, Італії, Англії, Португалії та Польщі.
Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 29 та 30 травня.
1/4 фіналу Євро-2024:
Середа, 29 травня
Чехія — Данія
Австрія – Сербія
Четвер, 30 травня
Італія — Англія
Португалія – Польща
У першому півфіналі переможець пари Чехія – Данія зіграє проти Італії чи Англії, а у другому сильніший у матчі Австрія – Сербія зустрінеться з переможцем пари Португалія – Польща.
Півфінали Євро-2024 відбудуться у неділю, 2 червня. Дата фінального матчу – 5 червня.
Нагадаємо, збірна України не змогла вийти у плей-оф, посівши третє місце в групі А, набравши лише три очки.