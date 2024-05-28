Жозе Боту зараз займає посаду спортивного директора Осієка.
Жозе Боту і розстріляне авто, VLADO KOS Cropix/Sportske Novosti
28 травня 2024, 22:22
Автомобіль колишнього голови селекційної служби донецького Шахтаря Жозе Боту постраждав через злочинні дії невідомих осіб, передає видання Sportske Novosti.
Повідомляється, що в ніч на вівторок, 28 травня, невідомі стріляли по службовій автівці спортивного директора хорватського Осієка. Зловмисники здійснили щонайменше сім пострілів у бік лобового скла транспортного засобу.
Автомобіль португальського функціонера був припаркований у проході між двома будинками. В одному з них проживає сам Боту, але на момент інциденту він перебував у Португалії. Зараз ситуація розслідується правоохоронцями.
"Я повністю впевнений у поліції та її здатності ретельно розслідувати цю справу, притягнувши винних до відповідальності. Вірю, що вони швидко вирішать цю ситуацію і забезпечать безпеку всіх учасників", — заявив на своїй Instagram-сторінці Жозе Боту.
Португалець очолював селекційну службу донецького Шахтаря від початку липня 2018 року до кінця грудня 2021-го.