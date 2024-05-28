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Жозе Боту зараз займає посаду спортивного директора Осієка.

Автомобіль колишнього голови селекційної служби донецького Шахтаря Жозе Боту постраждав через злочинні дії невідомих осіб, передає видання Sportske Novosti.

Повідомляється, що в ніч на вівторок, 28 травня, невідомі стріляли по службовій автівці спортивного директора хорватського Осієка. Зловмисники здійснили щонайменше сім пострілів у бік лобового скла транспортного засобу.

Автомобіль португальського функціонера був припаркований у проході між двома будинками. В одному з них проживає сам Боту, але на момент інциденту він перебував у Португалії. Зараз ситуація розслідується правоохоронцями.

"Я повністю впевнений у поліції та її здатності ретельно розслідувати цю справу, притягнувши винних до відповідальності. Вірю, що вони швидко вирішать цю ситуацію і забезпечать безпеку всіх учасників", — заявив на своїй Instagram-сторінці Жозе Боту.

Португалець очолював селекційну службу донецького Шахтаря від початку липня 2018 року до кінця грудня 2021-го.