Суперники збірної України визначились із двома з трьох можливих кандидатів на підсилення.
Ніколас Отаменді, Getty Images
29 травня 2024, 10:21
Цього року влітку відбуватимуться Олімпійські ігри в Парижі, невід’ємною складовою яких будуть змагання з футболу.
Брати участь у фінальному турнірі мають можливість гравці віком до 23 років, а також три футболісти старшої вікової категорії.
Хто саме залишить за собою ці вакантні позиції — загадка для кожної з країн-учасниць.
Однак аргентинська преса вже може ствердно заявити, що перший слот займе центральний захисник лісабонської Бенфіки Ніколас Отаменді, клуб якого вже підтвердив можливість гравця взяти участь у змаганнях.
А другим стане нападник англійського Манчестер Сіті Хуліан Альварес.
Ще з одним "дорослим" виконавцем "альбіселесте" визначатимуться пізніше.
Фінальна частина змагань триватиме з 24 липня по 10 серпня в Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.
Нагадаємо, що збірна Аргентини на рівні з представниками Марокко та Іраком будуть суперниками України за групою B на Іграх у Парижі.