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Суперники збірної України визначились із двома з трьох можливих кандидатів на підсилення.

Цього року влітку відбуватимуться Олімпійські ігри в Парижі, невід’ємною складовою яких будуть змагання з футболу.

Брати участь у фінальному турнірі мають можливість гравці віком до 23 років, а також три футболісти старшої вікової категорії.

Хто саме залишить за собою ці вакантні позиції — загадка для кожної з країн-учасниць.

Однак аргентинська преса вже може ствердно заявити, що перший слот займе центральний захисник лісабонської Бенфіки Ніколас Отаменді, клуб якого вже підтвердив можливість гравця взяти участь у змаганнях.

А другим стане нападник англійського Манчестер Сіті Хуліан Альварес.

Ще з одним "дорослим" виконавцем "альбіселесте" визначатимуться пізніше.

Фінальна частина змагань триватиме з 24 липня по 10 серпня в Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Нагадаємо, що збірна Аргентини на рівні з представниками Марокко та Іраком будуть суперниками України за групою B на Іграх у Парижі.