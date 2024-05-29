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Ексфутболіст зробив гучний коментар щодо війни на Близькому Сході.

7 жовтня 2023 року на свято Симхат Тора під час раптового нападу на Ізраїль бойовики терористичної організації ХАМАС із сектору Гази вторглися в кібуц Нір-Оз.

Після цього світ поділився на два табори: тих, хто підтримує Ізраїль, та тих, хто підтримує Палестину в цьому військовому протистоянні.

Колишня футбольна зірка, французький нападник Ерік Кантона, належить до другого табору та напередодні зробив заяву на підтримку Палестини.

"Захист прав людини в Палестині не означає, що ви підтримуєте ХАМАС. Говорити "Free Palestine" не означає, що ми антисеміти або що ми хочемо зникнення всіх євреїв.

"Free Palestine" означає звільнення палестинців від ізраїльської окупації, яка вже 75 років позбавляє їх основних прав людини.

"Free Palestine" означає припинення ув’язнення 2,3 мільйонів палестинців у найбільшій у світі в’язниці під відкритим небом, половина з яких — діти.

"Free Palestine" означає припинення апартеїду, нав’язаного ізраїльським урядом.

"Free Palestine" означає надання палестинцям контролю над основною інфраструктурою їхньої країни", — заявив колишній футболіст.

Нагадаємо, що батьківщина Кантона, Франція, визнає ХАМАС терористичною організацією.