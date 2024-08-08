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Football.ua розповідає про збільшення кількості матчів у футболі.

Судячи з нагород, отриманих наприкінці минулого сезону, Філ Фоден сяяв яскравіше, ніж будь-який інший гравець англійського футболу.

Півзахисник Манчестер Сіті відзначився у команді, яка виграла свій четвертий поспіль титул Прем’єр-ліги та взяла срібні медалі в Кубку Англії після несподіваної поразки від Манчестер Юнайтед у фіналі.

Невблаганний сезон-2023/24 Фодена тривав до фіналу цього турніру 14 липня, і, він провів 73 матчі за клуб і збірну, оскільки все почалося майже цілий рік тому, коли він з’явився у всіх трьох іграх передсезонного туру Сіті до Південної Кореї та Японії в липні минулого року.

Сіті може зіграти 75 зустрічей у сезоні-2024/25, якщо врахувати оновлений Клубний чемпіонат світу ФІФА та розширений формат Ліги чемпіонів. Англія також має місце для ще 10 ігор у календарі.

Це є дедалі більшим джерелом тертя.

"Якщо ви наллєте більше рідини в чашку, яка вже заповнена, вона переповниться" — сказав Річард Мастерс, виконавчий директор Прем’єр-ліги, минулого місяця, назвавши зміни на наступний сезон "переломним моментом".

Нова критика була спрямована на адресу ФІФА, яка запланувала першу версію свого нового, переглянутого та значно розширеного клубного чемпіонату світу, який пройде в Сполучених Штатах з 15 червня по 13 липня наступного року. Глобальна профспілка гравців FIFPro та Асоціація світових ліг (WLA) навіть погрожували судовими позовами, якщо ці дати не будуть змінені.

Джанні Інфантіно, президент ФІФА, відповів на припущення, що міжнародний керівний орган футболу винен у насиченому календарі під час Конгресу в Таїланді минулого тижня, але дебати, які він намагався відкинути як "марні", напевно триватимуть і триватимуть.

"Усі розуміють, що це проблема для галузі", — розповідає The Athletic Махета Моланго, виконавчий директор Асоціації професійних футболістів, профспілки гравців в Англії та член правління FIFPro. "У нас ситуація, якої ніколи раніше не було. Це перейшло від проблеми гравців, проблеми профспілки до проблеми галузі. Усі усвідомлюють, що це не витримано.

Зараз гравці керують (своїми зусиллями в) іграх. Вони сказали мені це. Вони не грають на 100 відсотків, вони намагаються грати, можливо, на 60 або 70 відсотків. Проте вболівальники платять повну ціну. Це було б так само, як я б заплатив за перегляд Бейонсе, але не зміг побачити її повне шоу.

Цього року люди розуміють, що все це не підходить. Дивишся на календар і це неможливо. Це вже не питання бути загрозою. Це тут".

Що також наближається, вважає Моланго, це судові позови від тих, хто роздратований повзучою хвилею.

"Це те, що, я думаю, станеться незабаром, — каже він. "Ми вичерпали всі шляхи. Незважаючи на те, що я юрист, судовий шлях ніколи не є хорошим рішенням. Але коли люди не слухають, це все, що ми можемо зробити".

У лютому минулого року, оголосивши про завершення кар’єри в міжнародному футболі, центральний захисник збірної Франції Рафаель Варан висловився про вимоги, які висуваються до елітних гравців у сучасній грі.

"Найвищий рівень схожий на пральну машину, ви граєте весь час і ніколи не зупиняєтеся", — сказав Варан. "Зараз мені здається, що я задихаюся і що гравець пожирає людину".

Варан, якому тоді було лише 29 років, віддав для Франції все, що міг. Окрім того, що він допоміг своїй країні виграти Чемпіонат світу 2018 року, він був у команді, коли вони посіли друге місце у 2022 році. Проте лише через дев’ять днів після того епічного фіналу проти Аргентини, оскільки турнір, який приймав Катар, проходив європейською зимою щоб уникнути палючої літньої спеки в державі Перської затоки, Варан повернувся до гри за Манчестер Юнайтед у Прем’єр-лізі.

Травми заважали Варану протягом трьох сезонів на Олд Траффорд, обмеживши його 95 матчами за Юнайтед, і Моланго вважає, що погляди захисника поділяють інші елітні гравці.

Фоден є екстремальним прикладом цього сезону, але є й інші.

Його партнер по національній команді Деклан Райс, півзахисник Арсеналу, зіграв 58 разів за клуб і збірну, додавши це до 64 матчів, які він провів у 2022-2023 роках за Вест Гем і Англію. Форвард Арсеналу та збірної Німеччини Кай Гаверц — ще один, який провів 58 матчів цього сезону і зіграв на Євро. Минулий сезон завершився тим, що Лаутаро Мартінес зіграв у 73 іграх за міланський Інтер і збірну Аргентини (включно з товариськими матчами перед сезоном) — епічна серія, у якій форвард здійснив 15 подорожей, пов’язаних зі зміною часового поясу.

Бруно Фернандеш, капітан Манчестер Юнайтед, є ще одним прикладом постійного тиску.

З початку сезону-2020/21 він провів 256 матчів за клуб і Португалію. Навіть враховуючи три літні перерви, це означає, що Фернандес виступає в грі кожні 5,2 дня протягом чотирьох кампаній.

"Ми дійшли до цього моменту, тому що люди дбали лише про свої власні інтереси", — каже Моланго. "Apple продає iPhone, ми продаємо футбол, а вони про це забули.

Гравці є активом цієї галузі, і якщо ви не дбаєте про свої активи, у вас не буде індустрії. Незважаючи на те, що вони заробляють гроші, у них є межа того, що вони можуть робити.

Я наведу приклад фіналу Ліги чемпіонів (між Манчестер Сіті та Інтером у червні минулого року). Це було справді погане шоу. Безсумнівно, дві чудові команди з чудовими гравцями та тренерами. Але (Кевін) Де Брюйне був (травмований) через 36 хвилин, Родрі, який є чудовим спортсменом, має судоми через 60 хвилин. Те, що ви в кінцевому підсумку бачите, є поганим шоу. Це мав бути наш Суперкубок, але цього не було".

І це було до збільшення кількості ігор, необхідних для того, щоб клуб вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Відомо, що нова норма, яка почнеться для переможця титулу Манчестер Сіті та володаря Кубка Англії Манчестер Юнайтед у Суперкубку Англії в вихідні 10 серпня, стосується елітних гравців.

Опитування FIFPro у 2022 році показало, що 50 відсотків її членів вважають, що їхні сезонні перерви були порушені внутрішніми чи міжнародними зобов’язаннями. Профспілка вже давно закликає до обов’язкового 28-денного періоду відпочинку після закінчення сезону, але його ігнорують. Стандартний контракт гравця PFA передбачає, що клуби повинні надати гравцям п’ять тижнів відпустки, причому принаймні три з них будуть узяті поспіль.

Наступний англійський сезон навряд чи дасть комусь можливість перевести подих.

Окрім 38 матчів Прем’єр-ліги (33 у вихідні, чотири в середині тижня та одна гра у святкові дні), може бути ще шість у Кубку Англії та ще сім у Кубку Англійської Ліги для команди вищого дивізіону, яка досягне повного результату в обох турнірах.

Футбольна асоціація погодилася дещо полегшити потенційний тягар, скасувавши перегравання Кубка Англії, починаючи з першого раунду наступного сезону, але EFL ще не поступилася місцем у двох півфіналах у Кубку Карабао, оскільки вона чекає фінансовий розрахунок з Прем'єр-лігою.

Але це був би лише початок для тих команд, які також грають у єврокубках.

У переглянутому форматі Ліги чемпіонів 36 команд (з 32) гратимуть по вісім матчів у груповому етапі, а не шість поточних ігор, а клуб, який посяде місце між дев’ятим і 24-м місцями в турнірі УЄФА, повинен буде йти в двоматчевий раунд. У наступному сезоні клуби можуть зіграти аж 17 ігор у Лізі чемпіонів. Такий самий формат також застосовуватиметься до Ліги Європи, але команди Ліги конференцій, третього клубного змагання УЄФА, все одно матимуть лише шість групових матчів.

Жодна англійська команда не матиме додаткової складності передсезонного Суперкубка УЄФА чи щорічного Міжконтинентального кубка ФІФА (перероблений зі старого Клубного чемпіонату світу, що проходив у грудні) наступного сезону, але Челсі та Манчестер Сіті будуть двома з 32 команд, які збираються на США наступного літа на турнір, який проводитиметься кожні чотири роки. Це, знову ж таки, може принести стороні ще сім матчів.

Саме міжнародні вікна, які зафіксовані в календарі ФІФА до 2030 року, посилюють проблеми.

Крім традиційних 10-денних місць, зарезервованих у вересні, жовтні, листопаді та березні, є ще одне на початку червня для товариських матчів і фінальних етапів Ліги націй УЄФА. Півфінали відбудуться 4 і 5 червня наступного року, через кілька днів після фіналу Ліги чемпіонів 31 травня, а фінал відбудеться 8 червня — за тиждень до початку Клубного чемпіонату світу.

"Пральна машина", як її назвав Варан, на той час буде крутитися швидко і знову прискориться через наступний Кубок африканських націй, дата якого все ще невідома. Були пропозиції зіграти подію в Марокко наступного липня та серпня або, можливо, у січні/лютому 2026 року.

"Це накопичення", — каже Моланго. "Ви підете і поговорите з ФІФА, і вони скажуть вам окремо, що Клубний чемпіонат світу має сенс. Потім ви поговорите з УЄФА, і вони скажуть, що те, що вони роблять, має сенс. Переходьте до Прем’єр-ліги, і все те саме. Тоді у вас є клуби, які проводять післясезонні тури, і для них це має сенс.

Календарі не синхронізовані. Ось у чому проблема. Але ми вперше бачимо це накладання. Клубний чемпіонат світу лише підштовхнув справу вперед, щоб побачити це накладання на практиці. Це стало тригерним моментом",

Це аргумент, де ніхто не хоче поступатися. Правила особистого інтересу.

Прем'єр-ліга, цей вітчизняний бегемот, не планує скорочувати кількість клубів з 20 до 18, щоб відповідати вищим дивізіонам у двох з інших п'яти елітних ліг Європи в Німеччині та Франції, тоді як спроби УЄФА зберегти актуальність у нинішню епоху відбуваються з планами відокремлення від Суперліги, що принесло розширену Лігу чемпіонів і більші фінансові прибутки для учасників.

Окремі клуби також мають власні мотиви грати додаткові матчі, що приносять гроші.

Окрім того, що Тоттенгем і Ньюкасл збираються зіграти товариські матчі в Австралії за кілька годин після завершення сезону Прем’єр-ліги, безліч клубів Прем’єр-ліги вирушать у передсезонні тури по США менш ніж через два тижні після завершення Чемпіонату Європи та Копа Америка 14 липня.

ФІФА стверджуватиме, що це інше, зосереджуючись насамперед на розвитку гри в усьому світі. Для цього, як стверджується, потрібен більший дохід за рахунок більшої кількості змагань, у тому числі оновленого Клубного чемпіонату світу, який має підтримку багатьох із 32 команд, які візьмуть участь у змаганні наступного літа.

"Зрештою, усі намагаються доїти ту саму корову", — каже Моланго. "Важко знайти баланс між кількома зацікавленими сторонами. Але вашою відправною точкою мають бути люди, які виробляють це шоу. Здається, це не є пріоритетом, особливо для керівних органів".

FIFPro, яка представляє понад 60 000 професійних футболістів у всьому світі, знає про майбутню битву.

Він давно намагався протистояти зростаючим вимогам до елітних гравців, і в 2021 році запропоновано гравцям грати не більше п’яти ігор поспіль, щоб зменшити загрозу травм і втоми.

Фоден із Манчестер Сіті брав участь у дев’яти іграх за клуб і збірну між 9 жовтня та 6 листопада минулого року.

Сучасна епоха загрожує з часом розрядити батареї нових талантів. Цифри FIFPro, детально описані в звіті про робоче навантаження за 2022-2023 роки, свідчать, що Джуд Беллінгем до свого 20-річчя зіграв 14 445 хвилин у дорослому футболі. Вейн Руні, ще один англійський вундеркінд минулої епохи, набрав лише 10 989. Тим часом Кіліан Мбаппе зіграв на 37 відсотків більше хвилин, ніж інший форвард збірної Франції Тьєррі Анрі в тому ж віці.

Крім того, є Педрі, Барселона та диво-хлопчик Іспанії. Йому ще не виповнилося 22 до листопада, але він уже провів понад 200 матчів за клуб і збірну. Зараз пошкодження заважають його колись стрімкому розвитку, що не дивно, враховуючи, наприклад, що він зіграв на чемпіонаті Європи та Олімпійських іграх влітку 2021 року, вийшовши в стартовому складі у 12 матчах із 12. Моланго називає справу Педрі "серцероздираючою", і попередження, до якого необхідно прислухатися.

"Ми повинні дозволити науці говорити", — каже він. "Нам потрібно, щоб експерти сказали нам максимальну кількість ігор, які хтось може зіграти на найвищому рівні. Це може дещо відрізнятися залежно від віку, але я вже можу сказати вам, що це від 50 до 60 за сезон.

Друге питання: яка максимальна кількість ігор, які ви можете зіграти один за одним? Наука, ймовірно, говорить про шість.

Тоді виникає питання: яка мінімальна кількість днів відпочинку влітку? — повний відпочинок, а потім передсезонка. Ймовірно, це близько чотирьох тижнів.

Коли ви дивитеся на ці три речі, ви можете спробувати визначити шлях вперед".

FIFPro і, відповідно, PFA формують неофіційні альянси з такими внутрішніми змаганнями, як Прем'єр-ліга, іспанська Ла Ліга та Серія А в Італії.

"Судовий позов розпочинається, коли ми вичерпаємо всі дипломатичні шляхи. Ми на цьому етапі", – каже Моланго. "Недостатньо сказати, що календар складний, тому що, коли справа дійшла до додавання ігор, вони не думали про це. Вони просто додали їх.

Ми бачимо, що (спортивні) профспілки в США дуже суворо ставляться до (кількості) тренувань, скільки матчів можна грати. Ми завершимо в цьому напрямку. Іноді вам доводиться захищати гравців від самих себе, тому що вони люблять грати, але це їм на шкоду.

Це зайшло занадто далеко".

Фото у матеріалі — Getty Images

За матеріалами The Athletic