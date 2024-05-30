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Стало відоме ім'я третього півфіналіста юнацького чемпіонату Європи.

Збірна Португалії у чвертьфінальному матчі юнацького Євро-2024 (U-17) здобула перемогу над Польщею з рахунком 2:1.

Португальці відкрили рахунок на п'ятій хвилині, коли у воротах поляків результативним ударом відзначився Фелісісcімо. Однак ще до перерви Польща відігралася зусиллями Ізунванне.

Перемогу португальській збірній приніс забитий м'яч у виконанні Мори, який забив на 59 хвилині.

Таким чином Португалія вийшла до півфіналу Євро-2024, де зіграє проти Сербії, яка напередодні обіграла Австрію.

У ще одному півфіналі зіграють Данія, яка вибила Чехію та переможець пари Італія – Англія, який свій матч проведуть сьогодні, 30 травня, о 20:30.

Португалія U-17 — Польща U-17 2:1

Голи: Фелісіссімо, 5, Мора, 59 - Ізунванне, 34

Португалія U-17: Ж. Феррейра — Куння, Р. Мота (Р. Феррейра, 87), Р. Сілва, Е. Мота (Соуза, 45) — Сімойнш (Дайбер, 59), Фелісіссімо, Мора — Дуду (Варела, 59), Куенда, Г. Сілва (Патран, 87)

Польща U-17: Єлень — Крєглєр (Лещинські, 80), Потульські, Швец — Щепаняк (Героба, 68), Сарапата (Бжиські, 68), Дзєв'ятовські, Адконіс, Д. Мазурек — Пєтушевські, Ізунванне.

Попередження: Куенда — Дзєв'ятовські, Пєтушевські, Бжиські.