Визначилися команди, які зіграють у фіналі.
Португалія U-17, Getty Images
03 червня 2024, 00:59
У півфіналі Євро-2024 серед команд U-17 відбулися два поєдинки: Сербія — Португалія, а також Данія — Італія.
Юні португальці виявилися сильнішими за однолітків із Сербії, а італійці — данців.
Таким чином, у фіналі зіграють Португалія та Італія.
Зазначимо, що фінал відбудеться 5 червня на Лімасол Арена.
Сербія U-17 — Португалія U-17 2:3
Голи: Цветкович, 22, Фелісіссімо (автогол), 37 — Дам'янович, 60 (автогол), Р. Мора, 89, Тровіску, 90+5
Сербія U-17: Йованович — Бубанья, Мілосавльєвич, Сімич (Роганович, 56), Стоянович — Костов, Макевич (Дам'янович, 56), Васілич — Максимович (Костич, 73), Цветкович, Ранкович (Чирич, 74)
Португалія U-17: Д. Феррейра — Соареш, Р. Сілва, Соуза, Кунья (Патран, 61) — Р. Мора, Фелісіссімо, Сімойнш (Т. Феррейра, 66) — Куенда (Тровіску, 86), Г. Сілва (Е. Мота, 61), Варела (Дуду, 46)
Попередження: Костов, Стоянович, Роганович — Фелісіссімо, Куенда, Р. Сілва.
Данія U-17 — Італія U-17 0:1
Гол: Колетта, 30
Данія U-17: Бреум-Гаріл — Густафсен, Сендергор, Маркманн (Анкамафіо, 62), Андерсен (Торвінг, 88) — Лассен (Моалем, 62), Гусені (Йоганнесен, 46), Геєр — Абільгор, Обі, Ріснес (Йоргенсен, 46)
Італія U-17: Пессіна — Бенджамін, Верде, Наталі, Кама — Сала — Колетта, Ді Нунціо (Мантіні, 86) — Лібералі (Орланді, 71) — Камарда, Москоні
Попередження: Бенджамін.