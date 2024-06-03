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Чи потрапив до переліку з 25 виконавців Кіліан Мбаппе?

Цього літа, окрім чемпіонату Європи-2024 та Копа Амеріка-2024, на нас очікує ще один великий міжнародний турнір — Олімпійські ігри в Парижі, невід’ємною складовою яких є футбольні змагання.

Господарі турніру, збірна Франції, оголосила заявку в складі 25 виконавців, які готуватимуться до фінальної частини турніру на чолі з легендарним Т’єррі Анрі.

Заявка олімпійської збірної Франції:

Воротарі: Люка Шевальє (Лілль), Обед Нкамбадіо (Париж), Гійом Рест (Тулуза), Робен Ріссе (Діжон);

Захисники: Бафоде Діакіте, Лені Йоро (обидва — Лілль), Максім Естев (Бернлі), Бредлі Локо (Брест), Кастелло Люкеба (РБ Лейпциг), Кіліанн Сідія (Фрайбург), Адрієн Трюффер (Ренн);

Півзахисники: Магнес Акліуш (Монако), Жоріс Шотар (Монпельє), Дізіре Дуе (Ренн), Ману Коне (Боруссія М), Енцо Мійо (Штутгарт), Кефрен Тюрам (Ніцца), Леслі Угочукву (Челсі), Варрен Заїр-Емері (ПСЖ);

Нападники: Бредлі Баркола (ПСЖ), Арно Калімуендо (Ренн), Александр Ляказетт (Ліон), Жан-Філіпп Матета, Майкл Олісе (обидва — Крістал Пелес), Матіс Тель (Баварія).

Зауважимо, що на Іграх мають право брати участь футболісти віком до 23 років та три виконавці старшої вікової категорії.

Франція використала дві з трьох можливих опцій, запросивши Александра Ляказетта та Жана-Філіппа Матета, тоді як доля участі Кіліана Мбаппе та Антуана Грізманна (Атлетіко) на турнірі до останнього залишатиметься невідомою.

На Олімпіаді Франція гратиме в групі A проти США, Гвінеї та Нової Зеландії.