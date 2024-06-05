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Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку чемпіонату Європи U-17, у якому зіграють Італія та Португалія.

Юнацькі збірні Італії та Португалії серед юнаків віком до 17 років розіграють поміж собою головний трофей чемпіонату Європи-2024 на Кіпрі.

Массіміліано Фаво, після перемоги над Данією (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Жоау Сантуш, після перемоги над Сербією (3:2), використав із перших хвилин Едгара Моту праворуч у захисті, тоді як Рафаел Мота гратиме в центрі оборони, Фернандеш розташується ліворуч в атаці.

Італія U-17: Пессіна — Бенджамін, Верде, Наталі, Кама — Сала — Колетта, Ді Нунціо — Лібералі — Камарда, Москоні.

Запасні: Нунціанте, Мантіні, Гарофало, Балло, Нардін, Лонтані, Лаурічелла, Кампаньєлло, Орланді.



Португалія U-17: Д. Феррейра — Е. Мота, Р. Сілва, Р. Мота, Куння — Мора, Фелісіссіму, Сімоеш — Кенда, Г. Сілва, Фернандеш.