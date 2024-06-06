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Бельгієць дав свій коментар щодо ліги, що розвивається.

Ромелу Лукаку вважає, що футболісти будуть бажати грати в Саудівській Аравії.

Бельгійський нападник, який належить Челсі, провів минулий сезон у Ромі на правах оренди.

"Рівень там буде тільки зростати. До набагато вищого рівня, ніж думають багато хто.

Дедалі більше й більше футболістів прагнутимуть грати там.

Інфраструктура ще потребує поліпшення, але всі провідні європейські клуби розуміють: "Саудівська Аравія близько". Це вже видно по боксу, гольфу, Формулі-1", — сказав Ромелу Лукаку у коментарі до HLN.

Минулого сезону Лукаку провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку 13 голів і 3 асисти.