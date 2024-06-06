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Слідкуйте за прямою трансляцією другого матчу олімпійської збірної України на турнірі Моріса Ревелло.

Олімпійська збірна України у рамках підготовки до літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі, візьме участь в міжнародному турнірі Моріса Ревелло, тоді як другим суперником підопічних Руслана Ротаня стане Італія U-21.

У першій грі "синьо-жовті" здолали Індонезію U-20 — 3:0. "Адзурріні" натомість переграли Японію U-19 — 4:3.

Цей матч відбудеться сьогодні, 6 червня, о 16:00. Місцем проведення турніру стане Вітроль (Франція).

Слідкувати за подіями цього протистояння в прямому етері ви зможете в трансляції від Української асоціації футболу на Football.ua.

ПРЯМА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА U-23 — ІТАЛІЯ U-21:

Зазначимо, що міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello-2024 триватиме з 31 травня до 17 червня.

Серед інших суперників олімпійської збірної України за групою B, окрім Італії U-21, будуть наступні команди: Індонезії U-20, Японія U-19 та Панама U-23.

Група А представлена наступними колективами: Кот-д’Івуар U-23, Саудівська Аравія U-23, Мексика U-23, Франція U-20 та Південна Корея U-21.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Тарас Михавко (Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Олександр Мартинюк, Даніл Скорко (обидва — Олександрія), Олександр Драмбаєв (Осієк, Хорватія), Євген Павлюк, Ілля Крупський (обидва — Ворскла Полтава), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Максим Хлань (Лехія, Польща), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва — Дніпро-1), Назар Волошин (Динамо Київ), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв, Денис Шостак (усі — Олександрія), Олег Федор (Рух Львів), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Владислав Велетень (Колос Ковалівка).

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь Київ), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).