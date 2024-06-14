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Football.ua згадує, як відбувалися стартові матчі на Євро.

Євро-2024 вже розпочинає поступово готувати вболівальників до топових та яскравих матчів. Подій точно має бути багато. Турнір розпочнеться вже 14 червня. У цьому матеріалі згадаємо матчі-відкриття чемпіонатів Європи цього століття, якими вони були, що відбувалося, а також, чим вони найбільше запам'яталися фанатам в усьому світі.

Бельгія — Швеція, Євро-2000

Турнір розпочався матчем між господаркою континентального форуму наряду з Нідерландами — Бельгією, а також міцною Швецією. Та команда ще не мала у складі багато зірок рівня Кевіна Де Брюйне чи Ромелу Лукаку, але все одно вважалася непростим колективом. Це вдалося довести і на полі. Хоча не обійшлося без проблем.

Голами відмітилися Барт Гоор та Еміль Мпенза, але суперник відіграв один м'яч на початку другого тайму завдяки Йогану М'єльбю. Помилку у цьому епізоді воротар Бельгії Філіп Де Вільде компенсував декількома важливими сейвами, в тому числі після удару Фредді Юнгберга, а також спроби забити головою від М'єльбю.

В цілому, Швеція могла розраховувати хоча би на нічию, але не реалізувала свої нагоди. Ближче до завершення матчу червону картку отримав Патрік Андерссен, що додатково деморалізувало номінальних гостей. Господарі ж намагалися ловити її на помилках, але крім двох голів більше особливо нічого не створили. Тим не менш, здобули перемогу перед своїми вболівальниками на старті Євро, що мало найбільше значення.

Бельгія – Швеція – 2:1

Голи: Барт Гоор (43), Ека Мпенза (46) – Йоган М'єльбю (53)

Бельгія: де Вільде, Сталенс, Дефляндр, Валгарен, Леонар (ван Керкховен, 72), Вандергаге, Вергейєн (Петерс, 88), Гоор, Вільмотс, Мпенза, Струпар (Ніліс, 69)

Тренер: Робер Васіж

Швеція: Хедман, Меллберг, П. Андерссон, Бьорклунд, Нільссон (Лючич, 46), М'єльбю, Александерссон, Д. Андерссон (Османовські, 50), Юнгберг, К. Андерссон, Петтерсон (Ларссон, 50)

Тренер: Томмі Седерберг

Португалія — Греція, Євро-2004

Перед цим континентальним форумом якщо хтось назвав би збірну Греції можливим кандидатом на перемогу, більшість просто не повірили б. Здавалося, яким чином вона могла здобути успіх на турнірі? Втім, головною чеснотою тієї команди була дисципліна та захист. Тренеру Отто Рехагелю вдалося змусити колектив повірити в себе, навіть попри труднощі, які він мав по ходу Євро.

Все розпочалося вже у матчі-відкриття з Португалією. Саме "еллада" активніше розпочала ту зустріч, а також відкрила рахунок. Після перехоплення м'яча Георгіос Карагуніс чітко пробив у дальній кут. Потім колектив Луїса Феліпе Сколарі почав створювати свої нагоди, але у воротах надійно грав Антоніос Нікополідіс. Несподіванкою стало те, що господарі пропустили ще один гол, коли Ангелос Басінас реалізував пенальті.

Ближче до завершення матчу Кріштіану Роналду таки зміг забити один м'яч, але зрівняти рахунок Португалія не встигла. Даний результат став дуже неочікуваним.

Португалія – Греція – 1:2

Голи: Кріштіану Роналду (90) – Георгіос Карагуніс (7), Ангелос Басінас (51, пенальті)

Португалія: Андраде, Рікарду, П. Феррейра, Р. Карвалью, Коуту, Жорже, Фігу, Руй Кошта (Деку, 46), Коштінья (Нуну Гомеш, 66), Паулета, Сімау Саброза (Роналду, 46)

Тренер: Луїс Феліпе Сколарі

Греція: Нікополідіс, Сейтарідіс, Капсіс, Фіссас, Деллас, Яннакопулос (Міколаідіс, 65), Карагуніс (Кацураніс, 46), Басінас, Загоракіс, Харістеас (Лакіс, 74), Врізас

Тренер: Отто Рехагель

Швейцарія — Чехія, Євро-2008

Цікавий матч відбувся і між одним з господарів турніру разом з Австрією та Чехією, в якої був традиційно хороший склад з багатьма гравцями з топових чемпіонатів. Декілька небезпечних моментів створила Швейцарія, яка на початку зустрічі мала нагоду відзначитися голом після ударів Александра Фрея та Транквілло Барнетти. В декількох епізодах довелося вступати в гру Петру Чеху. Втім, натиск не допоміг.

Моменти були і в Чехії, наприклад, у Яна Коллера, але гра з різними ситуаціями в обидві сторони в підсумку призвела до гола колективу Карела Брюклера, коли Вацлав Сверкош чітко конвертував у забитий м'яч скидку від Томаша Галасека.

Швейцарія – Чехія – 0:1

Гол: Вацлав Сверкош (71)

Швейцарія: Бенальо, Маньїн, Сендерос, Мюллер, Ліхштайнер (Фонлантен, 75), Барнетта, Фернандес, Інлер, Бехрамі (Дердійок, 84), Штреллер, Фрей (Хакан Якін, 46)

Тренер: Якоб Кун

Чехія: Чех, Янкуловскі, Розегналл, Уйфалуші, Григера, Плашіл, Полак, Галасек, Яролім (Ковач, 87), Сонко (Влчек, 83), Коллер (Сверкош, 56)

Тренер: Карел Брюкнер

Польща — Греція, Євро-2012

Крутим за накалом був матч між командою Францішка Смуди й колективом Фернанду Сантуша. Рахунок точним ударом головою відкрив Роберт Левандовські, а ближче до перерви червону картку отримав захисник Сократіс Папастатопулос. Проте, Грецію це не сильно засмутило і вже у другому таймі вона забила у відповідь зусиллями Дімітріса Салпінгідіса. Гра в більшості мала дозволити Польщі конвертувати її в гол, але вийшло інакше.

Відбулося видалення воротаря Войчєха Щєнсни, якого замінив Пшемислав Титонь, а "еллада" отримала можливість пробити пенальті. На жаль для неї запасний голкіпер суперника потягнув удар Георгіоса Карагуніса.

Польща – Греція – 1:1

Голи: Роберт Левандовські (17) – Дімітріс Салпінгідіс (51)

На 71 хвилині Гіоргіос Карагуніс (Греція) не забив пенальті

Польща: Щєнсни – Піщек, Василевські, Перкіс, Беніш – Поланські, Муравські – Блащиковські, Обраняк, Рибус (Титонь, 70) – Левандовські

Тренер: Францішек Смуда

Греція: Халкіас – Торосідіс, А. Пападопулос (К. Пападопулос, 37), Папастатопулос, Холебас – Маніатіс, Кацураніс, Карагуніс – Нініс (Салпінгідіс, 46), Гекас (Фортуніс, 68), Самарас

Тренер: Фернандо Сантуш

На 44-й хвилині вилучено Сократіса Папастатопулоса, а на 68-й Войчєха Щесни

Франція — Румунія, Євро-2016

Колектив Дідьє Дешама підходив до домашнього чемпіонату Європи в статусі головного фаворита. В першому матчі групового етапу з Румунією "Ле Бле" мали не відчути якогось опору, але в реальності все було не так просто для господарів. Спершу рахунок відкрив Олів'є Жиру. Втім, завдяки реалізованому Богданом Станку пенальті суперник був близьким до несподіваного результату.

Румунія створювала моменти у цьому матчі, в одному з епізодів добре зіграв Уго Льоріс, але на завершальних хвилинах зустрічі розкішний удар у дев'ятку вдався Дімітрі Паєту. Таким чином, Франції вдалося стартувати на турнірі з перемоги.

Франція – Румунія – 2:1

Голи: Олів'є Жиру (57), Дімітрі Паєт (89) – Богдан Станку (65, пенальті)

Франція: Льоріс – Санья, Рамі, Кошельни, Евра – Погба (Марсіаль, 77), Канте, Матюїді – Грізманн (Коман, 66), Жиру, Паєт (Сіссоко, 90)

Тренер: Дідьє Дешам

Румунія: Тетерушану – Сапунару, Кірікеш, Григоре, Рац – Пінтіліус, Хобан – Попа (Торже, 82), Станчу (Кіпчу, 72), Станку – Андоне (Алібек, 61)

Тренер: Ангел Йорденеску

Туреччина — Італія, Євро-2020

Збірну Італії на той момент не вважали одним з фаворитів чемпіонату Європи, хіба що її найвірніші вболівальники. Втім, вже у першому матчі вона довела, що буде намагатися виграти турнір, перегравши Туреччину. У першому таймі перевага команди Роберто Манчіні була великою, але не вдалося реалізувати численні моменти. Своєю чергою суперник майже не мав вартих уваги епізодів.

Результат було встановлено у другому таймі. Спочатку автоголом відмітився Меріх Демірал, потім Чіро Іммобіле забив другий, а ближче до завершення зустрічі ще одним м'ячем відмітився Лоренцо Інсіньє.

Туреччина - Італія — 0:3

Голи: Демірал, 53, автогол, Іммобіле, 66, Інсіньє, 79

Туреччина: Чакир — Челік, Демірал, Союнджю, Мераш — Йокушлу (Кахведжі, 65) — Караман (Дервішоглу, 77), Язи (Ундер, 46), Туфан (Айхан, 65), Чалханоглу — Їлмаз

Італія: Доннарумма — Флоренці (Ді Лоренцо, 46), Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола — Барелла, Жоржіньо, Локателлі (Кристанте, 74) — Берарді (Бернардескі, 85), Іммобіле (Белотті, 81), Інсіньє (К'єза, 81)

Попередження: Сеюнджю, Дервішоглу