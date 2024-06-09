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Майбутній гравець Реала повторив досягнення легенди збірної Бразилії.

Центральний нападник Ендрік у товариському матчі проти збірної Мексики в США приніс збірній Бразилії перемогу (3:2), відзначившись голом на 90+6 хвилині.

Таким чином, 17-річний гравець Палмейреса, який влітку цього року перебереться до мадридського Реала, повторив досягнення легендарного Пеле — забив у третьому поспіль матчі за збірну Бразилії, будучи молодше 18 років.

"Гол є важливим фактором, який додає його автору впевненості. Ми маємо бути спокійними і терплячими, не проводячи паралелей в іменах. Ендріку потрібно самостійно відшукати власний простір і це те, що відбувається спокійно. Саме тому ми маємо бути дуже обережними з цим хлопцем. Багато чого відбувається у його житті за такий короткий проміжок часу", — зазначив керманич "зелено-жовтих" Дорівал Жуніор, передає портал Globo.

Нагадаємо, 13 червня бразильці зустрінуться зі збірною США в товариському матчі. Потім на них чекає Копа Америка-2024, де вони потрапили до групи D разом із Парагваєм, Колумбією і Коста-Рікою.