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Ймовірно, 31-річний футболіст залишить Атлетіко.

Нападник Атлетіко і збірної Іспанії Альваро Мората близький до того, щоб продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

За інформацією Relevo, саудівський клуб Аль-Кадісія практично погодив перехід 31-річного форварда.

Зазначається, що на трансфер Морати саудівці загалом витратять близько 50 млн євро, при цьому більша частина суми піде на зарплату футболіста.

Раніше склад клубу з міста Ель-Хубар поповнив партнер Морати по збірній Іспанії — Начо, який залишив Реал.

У минулому сезоні Мората забив 21 гол і віддав 5 результативних передач у 48 матчах Атлетіко у всіх турнірах.