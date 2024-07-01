Ймовірно, 31-річний футболіст залишить Атлетіко.
АЛЬВАРО МОРАТА, GETTY IMAGES
01 липня 2024, 20:30
Нападник Атлетіко і збірної Іспанії Альваро Мората близький до того, щоб продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.
За інформацією Relevo, саудівський клуб Аль-Кадісія практично погодив перехід 31-річного форварда.
Зазначається, що на трансфер Морати саудівці загалом витратять близько 50 млн євро, при цьому більша частина суми піде на зарплату футболіста.
Раніше склад клубу з міста Ель-Хубар поповнив партнер Морати по збірній Іспанії — Начо, який залишив Реал.
У минулому сезоні Мората забив 21 гол і віддав 5 результативних передач у 48 матчах Атлетіко у всіх турнірах.