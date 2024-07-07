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Ексгравець Барселони, Баварії та Ліверпуля може стати тренером.

Центральний півзахисник Тьяго Алькантара прийняв рішення повісити бутси на цвях, передає журналіст Фабріціо Романо.

На початку липня 33-річний іспанець залишив Ліверпуль, оскільки його контракт із клубом втратив чинність. Тьяго став вільним агентом, але очікується, що в якості гравця він на полі більше не з'явиться.

Романо додав, що Алькантара готовий до нової глави у футболі, ймовірніше за все, натякаючи на тренерську кар'єру.

На рахунку півзахисника 100 матчів за Барселону, майже стільки ж за Ліверпуль і 235 за Баварію. Протягом своєї кар'єри Тьяго здобув 32 трофеї. Алькантара взяв участь у 46 матчах збірної Іспанії, відзначившись 2 голами і 9 асистами.