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Англієць був би радий бачити аргентинську легенду у своїй команді.

Колишній гравець Ліверпуля і збірної Англії, головний тренер Аль-Іттіфака Стівен Джеррард зізнався, що мріє бачити у своїй команді форварда Інтер Маямі Ліонеля Мессі.

"Я мрію бачити Мессі в Аль-Іттіфаку. Він неймовірний гравець і став би неймовірним підсиленням для клубу.

Знаю, нелегко зробити так, щоб він переїхав до Саудівської Аравії, але в мріях немає нічого поганого", — цитує Джеррарда AS.

Минулого сезону Аль-Іттіфак під керівництвом Джеррарда посів 6-те місце в саудівській Про-лізі. За команду виступають такі гравці, як Жоржиньо Вейналдум і Мусса Дембеле.