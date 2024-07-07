29-річний голкіпер може вирушити на заробітки.
КЕПА АРРІСАБАЛАГА, GETTY IMAGES
07 липня 2024, 23:53
Воротар Челсі Кепа Аррісабалага може перебратися в саудівську Про-лігу.
За інформацією Marca, 29-річний голкіпер отримав щедру пропозицію від Аль-Іттіхада.
Зазначається, що керівництво саудівського клубу вважає пріоритетним завданням посилення воротарської позиції, і Кепа є одним із головних кандидатів. Кепа попросив дати йому час на прийняття рішення, усвідомлюючи всю серйозність можливого переїзду до Саудівської Аравії.
Контракт голкіпера з Челсі закінчується влітку 2025 року.
Минулого сезону Кепа на правах оренди виступав за Реал і пропустив 18 голів у 20 матчах.