Інше

29-річний голкіпер може вирушити на заробітки.

Воротар Челсі Кепа Аррісабалага може перебратися в саудівську Про-лігу.

За інформацією Marca, 29-річний голкіпер отримав щедру пропозицію від Аль-Іттіхада.

Зазначається, що керівництво саудівського клубу вважає пріоритетним завданням посилення воротарської позиції, і Кепа є одним із головних кандидатів. Кепа попросив дати йому час на прийняття рішення, усвідомлюючи всю серйозність можливого переїзду до Саудівської Аравії.

Контракт голкіпера з Челсі закінчується влітку 2025 року.

Минулого сезону Кепа на правах оренди виступав за Реал і пропустив 18 голів у 20 матчах.