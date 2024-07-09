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Майбутнє українця в бельгійському клубі все ще під великим питанням.

Головний тренер Брюгге Нікі Геєн узяв на збір до Нідерландів 31 гравця, передає офіційний сайт клубу.

Місця в переліку виконавців не знайшлося для центрального нападника Романа Яремчука. Раніше повідомлялося, що 28-річний українець відмовив Трабзонспору.

Контракт Яремчука з Брюгге розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює його в 3,5 млн євро.

Сезон-2023/24 гравець провів у Валенсії на правах оренди. У 29 матчах у всіх турнірах він відзначився 4 голами.