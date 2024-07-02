Туреччина

В українця є варіанти із клубами у Лізі чемпіонів.

Нападник збірної України Роман Яремчук не захотів продовжувати свою кар'єру в турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, Брюгге та Трабзонспор вже домовилися про трансфер 28-річного українця за 8 млн євро, проте сам футболіст відхилив пропозицію турків.

Зазначається, що Яремчук хоче виступати в одному з топ-чемпіонатів Європи, або за клуб, який постійно бере участь у Лізі чемпіонів.

Також у послугах Романа зацікавлені Болонья та Брест, які наступного сезону виступатимуть у Лізі чемпіонів, проте поки що вони не робили пропозицій, які могли б задовольнити запити бельгійського клубу.

Нинішнього сезону Яремчук провів 29 матчів за Валенсію на правах оренди, в яких забив чотири м'ячі.