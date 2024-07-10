Інше

Першу сходинку рейтингу посів Ерік тен Гаг.

Серед усіх тренерів на підписання гравців зі своїх колишніх клубів найбільше витратив нинішній керманич Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг, передає портал transfermarkt.

Голкіпер Андре Онана (50,2 млн євро), захисник Лісандро Мартінес (57,4 млн) і нападник Антоні (95 млн) перебралися до манкуніанців з Аякса, колишнього клубу тен Гага. Нижчеприведена загальна сума трансферів включає також переїзди гравців Утрехта, ще одного ексклубу спеціаліста, до Амстердама.

Другу сходинку рейтингу посів Жозе Моурінью (Фенербахче). Так, наприклад, півзахисник Неманья Матич перебрався з Челсі до МЮ (44,7 млн), а нападник Теммі Абрагам залишив "синіх", щоб приєднатися до португальця в Ромі (41 млн). Захисник Рікарду Карвалью також пішов за Моурінью з Порту до Челсі (30 млн).

Замкнув трійку лідерів Унаї Емері (Астон Вілла). Клуби, що очолював іспанець, підписали п'ятьох гравців, які раніше вже виступали під його керівництвом. Найдорожчим є захисник Пау Торрес — він перебрався з Вільярреала до Астон Вілли за 33 млн євро.

Зазначимо, що невдовзі до Манчестер Юнайтед може перебратися ще один експідопічний тен Гага в Аяксі захисник Маттейс де Лігт.